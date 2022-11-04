«В ожидании»: молодая жена Вдовина Николаева заподозрила у себя вторую беременность

Телеведущая Елена Николаева и супруга бизнесмена и экс-гражданского мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина эти ноябрьские дни проводит в теплом Стамбуле.
Однако развлекаться молодой женщине совсем не хочется. По этой причине Елена Николаева решила, что вполне может оказаться беременной.
Ведь симптоматика ее предыдущего интересного положения была абсолютно такой же.
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«Уехала в надежде кружиться в вихре веселья, пить шампанское и высыпаться. Без Александрика. И что? Да ничего — шампанского не хочется (уж не беременна ли я снова — в прошлый раз мы так и поняли, что «в ожидании»). Спать тоже не хочется — раза три за ночь просыпаюсь — будто зовет, ворочается, молочко просит. Фшфшфшфш. Надеюсь, еще пара дней и пройдет вот это вот все», - поделилась Елена Николаева в микроблоге.
Напомним, у Елены Николаевой и Игоря Вдовина подрастает сын Александр. Малышу в декабре исполнится год.