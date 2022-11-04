«В ожидании»: молодая жена Вдовина Николаева заподозрила у себя вторую беременность

Телеведущая Елена Николаева и супруга бизнесмена и экс-гражданского мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина эти ноябрьские дни проводит в теплом Стамбуле.

Однако развлекаться молодой женщине совсем не хочется. По этой причине Елена Николаева решила, что вполне может оказаться беременной.

Ведь симптоматика ее предыдущего интересного положения была абсолютно такой же.

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