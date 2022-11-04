«Игорек не зря влюбился!»: Проскурякова в гладкой юбке и на шпильках вмиг постройнела

Юлия Проскурякова поделилась свежим фото, дав понять, что она успела соскучиться по спектаклям. «Играем «Утиную охоту», - отметила актриса. В кадре жена именитого композитора предстала в элегантном аутфите.

Выглядит молодая избранница музыканта поистине роскошно. Проскурякова щегольнула в гладкой атласной юбке миди и удлиненном жакете с «золотыми» пуговицами.

Так, жена композитора вмиг постройнела, умело подчеркнув силуэт за счет правильно подобранного аутфита. Изюминкой образа стали остроносые лодочки на шпильке - неотъемлемая часть элегантного вечернего ансамбля.

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