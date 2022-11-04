«Терпеть не могу, когда сливают личный диалог»: Погребняк пристыдила Боню

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной» прямо со сцены во время концерта в ее родном городе Ташкенте.
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Одной из первых поп-короля раскритиковала Виктория Боня. В итоге оскорбления «прилетели» и в адрес экс-звезды «Дома-2». Дошло до того, что Киркоров написал оппонентке личное сообщение с угрозами. Она продемонстрировала его в соцсети.
Мария Погребняк не стала оправдывать поведение Филиппа Бедросовича, однако не оценила и поступок Бони, слившей на всеобщее обозрение приватный комментарий.
«Перепалка продолжилась в личной переписке, инициированной Боней, и выставленной в публичное пространство. Зачем? Я вот терпеть не могу, когда личный диалог сливают! На эмоциях можно многое сказать. Надо уметь держать себя в руках», — высказалась блогерша.