В белом чепчике: Ефременкова из «Дома-2» показала крупным планом одного из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. 22 сентября на свет появились ее с Мондезиром сыновья-близнецы.

Молодая мама растворяется в детях и часто публикует фото и видео с участием близнецов в микроблоге.

На этот раз Юлия Ефременкова предстала с одним из сыновей-близнецов на руках. Кадр она показала крупным планом, чего раньше никогда не делала.

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