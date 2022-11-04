В белом чепчике: Ефременкова из «Дома-2» показала крупным планом одного из сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Юлия Ефременкова предстала с малышом на руках.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. 22 сентября на свет появились ее с Мондезиром сыновья-близнецы.

Молодая мама растворяется в детях и часто публикует фото и видео с участием близнецов в микроблоге. 

На этот раз Юлия Ефременкова предстала с одним из сыновей-близнецов на руках. Кадр она показала крупным планом, чего раньше никогда не делала.

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В кадре Юлия Ефременкова укачивает одного из сыновей. Она не сводит с мальчика глаз. 

Юлия Ефременкова при этом облачена в черный шелковый домашний халатик, а сына она нарядила во все белое. На снимке хорошо видна голова малыша в белом чепчике.

 

Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: скрин соцсети

Юлия Ефременкова пока не показывает лица детей и не раскрывает их имен. Она сделает это после крестин, дата которых пока не назначена.

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