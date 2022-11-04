Ох, какая! Рудова засветила свои прелести в «голом» топе без лифчика

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса подразнила публику.

Наталья Рудова не скрывает, что гордится своей стройной фигурой. 39-летняя актриса частенько подчеркивает формы соблазнительными нарядами.

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Впрочем, в повседневной одежде звезда сериала «Татьянин день» выглядит не менее горячо. Наталья в очередной раз доказала это, опубликовав в соцсети новое видео.

В ролике она покрутилась перед камерой, надев свободные черные брюки и обтягивающий топ, почти сливающийся с тоном кожи. Блондинка отказалась от бюстгальтера, во всей красе продемонстрировав пышный бюст.

Напомним, Рудову не раз пытались упрекнуть в том, что ее грудь не является натуральной. Актриса опровергала сплетни, уверяя, что не прибегала к помощи пластического хирурга ради идеальных форм.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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