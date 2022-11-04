Ох, какая! Рудова засветила свои прелести в «голом» топе без лифчика

Наталья Рудова не скрывает, что гордится своей стройной фигурой. 39-летняя актриса частенько подчеркивает формы соблазнительными нарядами.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Впрочем, в повседневной одежде звезда сериала «Татьянин день» выглядит не менее горячо. Наталья в очередной раз доказала это, опубликовав в соцсети новое видео.
В ролике она покрутилась перед камерой, надев свободные черные брюки и обтягивающий топ, почти сливающийся с тоном кожи. Блондинка отказалась от бюстгальтера, во всей красе продемонстрировав пышный бюст.
Напомним, Рудову не раз пытались упрекнуть в том, что ее грудь не является натуральной. Актриса опровергала сплетни, уверяя, что не прибегала к помощи пластического хирурга ради идеальных форм.
Наталья Рудова. Фото: соцсети