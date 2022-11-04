«Самые сладкие пальчики!»: Юдашкина показала фото дочки Агаты, прихвастнув ее умениями в 4 месяца

Галина Юдашкина строит успешный бизнес, она занимается выпуском одежды для детей. В показах мод наследницы Валентина Юдашкина участвовала и дочка Аллы Пугачевой. Так, Лиза Галкина блистала на подиуме в нарядах от детского модельера.

Сама Юдашкина в восторге от того, чем она занимается. Тем более, что теперь Галина может наряжать и свою собственную дочку Агату Ариеллу. Вместе с Петром Максаковым наследница именитого кутюрье воспитывает малютку-дочку и сыновей Аркадия и Анатолия.

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