«Самые сладкие пальчики!»: Юдашкина показала фото дочки Агаты, прихвастнув ее умениями в 4 месяца

Галина Юдашкина с Петром Максаковым, сыновьями Аркадием и Анатолием, а также дочкой Агатой Ариеллой. Фото: mary.mois

Внучка модельера уже старается держать головку.

Галина Юдашкина строит успешный бизнес, она занимается выпуском одежды для детей. В показах мод наследницы Валентина Юдашкина участвовала и дочка Аллы Пугачевой. Так, Лиза Галкина блистала на подиуме в нарядах от детского модельера.

Сама Юдашкина в восторге от того, чем она занимается. Тем более, что теперь Галина может наряжать и свою собственную дочку Агату Ариеллу. Вместе с Петром Максаковым наследница именитого кутюрье воспитывает малютку-дочку и сыновей Аркадия и Анатолия.

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Галина Юдашкина растит дочку, как маленькую принцессу. Фото: личный архив

«Самые сладкие пальчики!», «Мамин ангелочек!», «Два старших брата - это супер! Будут оберегать и заступаться», «Куколка!» - пишут фолловеры.

Дочке Галины Юдашкиной уже почти четыре месяца. И она старается самостоятельно держать головку.

«Как же быстро пролетают эти месяцы! Совсем скоро четыре месяца. Наши достижения за эти месяцы: лежим на животике по несколько минут, стараемся уже держать голову, улыбаемся во весь беззубый рот», - похвасталась Юдашкина.

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