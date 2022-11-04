«Мамин щекастик! Волнистый попугайчик»: Арзамасова усадила сынишку Левушку на коленки, прижав его к себе

Лиза Арзамасова не спускает с рук сынишку Левушку, который как две капли воды похож на свою маму. В одном из интервью хореограф Илья Авербух признался, что только в браке с Елизаветой он понял, какое это счастье жить с тем, кто полностью разделяет твои взгляды и интересы.

В своем микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим фото с сынишкой Левушкой, умилив своих поклонников. Лиза усадила мальчугана на коленки, прижав его к себе.

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