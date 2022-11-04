Нарядили в боди со звездочками: Ефременкова засняла, как Мондезир укачивает сына-близнеца, уложив себе на плечо

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир укачивает одного из сыновей близнецов. Папа держит малыша. облаченного в боди со звездочками, на плече и поет ему песенку о медведях.

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз… , - выводит Мондезир. – Вот так укачиваем малышей».