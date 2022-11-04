Нарядили в боди со звездочками: Ефременкова засняла, как Мондезир укачивает сына-близнеца, уложив себе на плечо

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир вдвоем справляются с двойняшками.

Избранник Юлии Ефременковй Мондезир, судя по всему, оказался хорошим и заботливым отцом.

Молодой человек активно помогает Юлии Ефременковой справляться с сыновьями-близнецами, принимая активное участие в их жизни.

Мондезир с удовольствием нянчится с грудными малышами, помогает кормить их, укладывает спать.

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В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир укачивает одного из сыновей близнецов. Папа держит малыша. облаченного в боди со звездочками, на плече и поет ему песенку о медведях.

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз… , - выводит Мондезир. – Вот так укачиваем малышей».

«Вот так папа, видите, мы покормили детей, и он носит их на ручках», - похвасталась Юлия Ефременкова.

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам уже почти полтора месяца.

Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети

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