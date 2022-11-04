Нарядили в боди со звездочками: Ефременкова засняла, как Мондезир укачивает сына-близнеца, уложив себе на плечо

Избранник Юлии Ефременковй Мондезир, судя по всему, оказался хорошим и заботливым отцом.
Молодой человек активно помогает Юлии Ефременковой справляться с сыновьями-близнецами, принимая активное участие в их жизни.
Мондезир с удовольствием нянчится с грудными малышами, помогает кормить их, укладывает спать.
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В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир укачивает одного из сыновей близнецов. Папа держит малыша. облаченного в боди со звездочками, на плече и поет ему песенку о медведях.
«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз… , - выводит Мондезир. – Вот так укачиваем малышей».
«Вот так папа, видите, мы покормили детей, и он носит их на ручках», - похвасталась Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам уже почти полтора месяца.
Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети