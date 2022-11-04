Расстались не друзьями: Эмбер Херд удалила свой аккаунт после того, как ее экс-любовник Маск купил Twitter

Покупка миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter, как и многочисленные изменения, которые он намерен привнести в свою новую «игрушку», пришлись по душе не всем. Так, голливудская актриса Эмбер Херд внезапно решила удалить свой аккаунт, которым пользовалась целых пять лет.

Напомним, что актер и бывший муж Эмбер Херд - Джонни Депп - утверждал, что она начала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы. Сами они обнародовали отношения лишь в апреле 2017 года.

Спустя год миллиардер и актриса разбежались. На суде между Деппом и Херд глава SpaceX был свидетелем со стороны Эмбер. Они говорили, что даже после завершения романа остались друзьями.

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