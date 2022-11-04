Расстались не друзьями: Эмбер Херд удалила свой аккаунт после того, как ее экс-любовник Маск купил Twitter

Покупка миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter, как и многочисленные изменения, которые он намерен привнести в свою новую «игрушку», пришлись по душе не всем. Так, голливудская актриса Эмбер Херд внезапно решила удалить свой аккаунт, которым пользовалась целых пять лет.
Напомним, что актер и бывший муж Эмбер Херд - Джонни Депп - утверждал, что она начала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы. Сами они обнародовали отношения лишь в апреле 2017 года.
Спустя год миллиардер и актриса разбежались. На суде между Деппом и Херд глава SpaceX был свидетелем со стороны Эмбер. Они говорили, что даже после завершения романа остались друзьями.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Аккаунт Эмбер Херд был удален после того, как Маск купил Twitter. Фото: скриншот
Если Херд действительно удалила свой аккаунт сама, значит ей не хочется пользоваться Twitter после того, как он стал собственностью ее бывшего любовника. Впрочем, может оказаться, что это Маск, обиженный за что-то, деактивировал @realamberheard.
Чтобы прояснить этот вопрос, многие СМИ обратились к представителям актрисы с просьбой дать комментарий. Но она до сих пор хранит молчание.