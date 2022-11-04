«Мужики шеи свернули»: любовница Тимати развалилась на песке в лифе и рваном топе

Похоже, Тимати души не чает в своей новой возлюбленной Валентине Ивановой. За считанные месяцы рэпер успел устроить модели несколько роскошных путешествий.
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Сейчас парочка отдыхает в очередном отпуске. Накануне на курорте прошла вечеринка в честь Хэллоуина. Валентина выбрала для нее соблазнительный образ, состоящий из мини-шорт, рваного топа и нюдового лифа.
Красотка надела парик и сделала грим с помощью черной краски для лица.
Пользователи Сети пришли в восторг от наряда, который Иванова продемонстрировала в ролике на своей странице в соцсети. Девушка повалялась на песке, игриво позируя перед камерой.
«Какая соблазнительная. Мужики на пляже шеи свернули, наверное»; «Ох, бомба»; «Тимати урвал себе красотку»; «Не верится, что ей 19 лет, но девушка роскошная, тут не поспоришь»; «Как тебе идут длинные волосы! Срочно отращивать»; «Горячая амазонка», — написали они.
Валентина Иванова. Фото: соцсети