«Мужики шеи свернули»: любовница Тимати развалилась на песке в лифе и рваном топе

Похоже, Тимати души не чает в своей новой возлюбленной Валентине Ивановой. За считанные месяцы рэпер успел устроить модели несколько роскошных путешествий.

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Сейчас парочка отдыхает в очередном отпуске. Накануне на курорте прошла вечеринка в честь Хэллоуина. Валентина выбрала для нее соблазнительный образ, состоящий из мини-шорт, рваного топа и нюдового лифа.

Красотка надела парик и сделала грим с помощью черной краски для лица.

Пользователи Сети пришли в восторг от наряда, который Иванова продемонстрировала в ролике на своей странице в соцсети. Девушка повалялась на песке, игриво позируя перед камерой.