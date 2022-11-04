«Совсем плоская стала, грудь испарилась»: Гагарина показала фигуру в купальнике

Полина Гагарина отправилась в очередное путешествие. Певица пока не рассказала, где именно находится, но уже поделилась с поклонниками первым пляжным фото. На снимке звезда позировала в черном купальнике с принтом из мелких белых горошин.

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