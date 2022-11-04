«Оказался по ту сторону баррикад»: победитель шоу «Голос» отказался от сотрудничества с Константином Меладзе

Вокалист из Санкт-Петербурга Петр Захаров высказался о сотрудничестве с продюсером Константином Меладзе, который был его наставником в седьмом сезоне проекта «Голос».

Он объяснил, почему у него и Меладзе не случилось заявленного сотрудничества. По словам Петра Захарова, помешали два очень веских обстоятельства.