«Оказался по ту сторону баррикад»: победитель шоу «Голос» отказался от сотрудничества с Константином Меладзе

Константин Меладзе

Константин Меладзе. Фото: Global Look Press

Певец Петр Захаров признался, что оборвал все связи со своим наставником по проекту «Голос».

Вокалист из Санкт-Петербурга Петр Захаров высказался о сотрудничестве с продюсером Константином Меладзе, который был его наставником в седьмом сезоне проекта «Голос».

Он объяснил, почему у него и Меладзе не случилось заявленного сотрудничества. По словам Петра Захарова, помешали два очень веских обстоятельства.

«Вскоре после того, как мы с ним начали сотрудничать, грянул ковид, отменились все мероприятия концертные. Два года ничего не происходило на нашей сцене. Он поставил наш контракт на паузу, а сейчас, поскольку он оказался по ту сторону баррикад, у нас с ним совсем оборвались все связи», - высказался Петр Захаров.

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Напомним, Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу Первого канала «Голос», который выходил в эфир в 2019 году.

По материалам РИА «ФАН».

Петр Захаров. Фото: кадр шоу «Голос», 2019 год

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