Все из-за Орбакайте! Духова призналась, откуда взялись слухи о ее скандале с Пугачевой

4 ноября в Кремле пройдет праздничный концерт, посвященный юбилею шоу-балета TODES. В преддверии праздника основательница именитого хореографического коллектива Алла Духова дала большое интервью.
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В числе прочего она прокомментировала слухи о своем конфликте с Аллой Пугачевой. Хореограф заверила, что всегда нормально общалась с певицей. А сплетни появились после того, как у нее стала заниматься Кристина Орбакайте.
Однажды, когда у TODES был первый сольный концерт в Риге, на нем попросили выступить дочь Примадонны, которая тогда тоже только начинала выступать сольно. Артистка согласилась. Шоу записали на видео, которое потом посмотрела Пугачева.
«Алла Борисовна в своей манере оценила, как составлена программа. Так как это был концерт TODES, а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: "Что же вы мою доченьку обижаете?". Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего», — рассказала Духова StarHit.