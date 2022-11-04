Все из-за Орбакайте! Духова призналась, откуда взялись слухи о ее скандале с Пугачевой

Однажды, когда у TODES был первый сольный концерт в Риге, на нем попросили выступить дочь Примадонны, которая тогда тоже только начинала выступать сольно. Артистка согласилась. Шоу записали на видео, которое потом посмотрела Пугачева.

«Алла Борисовна в своей манере оценила, как составлена программа. Так как это был концерт TODES, а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: "Что же вы мою доченьку обижаете?". Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего», — рассказала Духова StarHit.