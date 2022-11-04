Виктория Боня поздравила всех с Днем народного единства эротическим танцем в обтягиваюших шортах (видео)

Напомним, ранее Боня осудила Филиппа Киркорова за то, что тот во время выступления в Ташкенте сказал со сцены все, что думает об узбекской певице Наргиз Закировой. Киркоров в ответ покрыл Викторию матом, обозвал «тварью» и пригрозил, что ей «скоро прилетит».

По мнению модели, за такое отношение к женщинам короля отечественной попсы вполне можно лишить звания народного артиста.