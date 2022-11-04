Виктория Боня поздравила всех с Днем народного единства эротическим танцем в обтягиваюших шортах (видео)

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети

Модель танцевала под песню Кузи из «Универа».

Модель и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, которую накануне обматерил Филипп Киркоров, 4 ноября поздравила подписчиков-россиян с Днем народного единства.

В ультраобтягивающих светлых шортах и коротком спортивном топе живущая в Монте-Карло звезда эротично станцевала перед зеркалом под песню актера Виталия Гогунского «Россия».

«Какую офигенную песню записал Виталя Гогунский»,

- отметила Виктория.

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Напомним, ранее Боня осудила Филиппа Киркорова за то, что тот во время выступления в Ташкенте сказал со сцены все, что думает об узбекской певице Наргиз Закировой. Киркоров в ответ покрыл Викторию матом, обозвал «тварью» и пригрозил, что ей «скоро прилетит».

По мнению модели, за такое отношение к женщинам короля отечественной попсы вполне можно лишить звания народного артиста.

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