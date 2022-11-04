Все остальное можете выбросить: назван самый модный способ утеплиться этой осенью

Как выясняется, сегодня в тренде все, что пошито из флиса. Да, да, те самые куртки и толстовки, в которых мы раньше ездили на дачу и на турбазу. Теперь же они - главные фавориты подиумов.

А заядлые модницы утепляются этой осенью в вещи из флиса. Такой вывод, наблюдая за показами и коллекциями Домов моды, сделала блогер и журналист Надежда Стрелец.

Как утверждается, мода на флис - это последствие пандемии, после которой все «технологичные» вещи приобрели невероятную популярность.

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