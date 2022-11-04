Все остальное можете выбросить: назван самый модный способ утеплиться этой осенью

Как выясняется, сегодня в тренде все, что пошито из флиса. Да, да, те самые куртки и толстовки, в которых мы раньше ездили на дачу и на турбазу. Теперь же они - главные фавориты подиумов.
А заядлые модницы утепляются этой осенью в вещи из флиса. Такой вывод, наблюдая за показами и коллекциями Домов моды, сделала блогер и журналист Надежда Стрелец.
Как утверждается, мода на флис - это последствие пандемии, после которой все «технологичные» вещи приобрели невероятную популярность.
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«Уютные и теплые флисовые толстовки сегодня – свежая и небанальная альтернатива худи. В этом сезоне «флиски» включили в свои коллекции все модные марки - Coperni, Diesel, Jacquemus, Tommy Hilfiger и другие. Носить их можно с джинсами, кожаными брюками и даже с нарядными юбками или платьями, как на шоу Fendi - получатся классные образы в стиле спортшик», - поделилась Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».