Филипп Киркоров вместе с детьми улетел из России

Последние месяцы Филипп Киркоров много гастролировал. Сейчас поп-король наконец позволил себе расслабиться и улетел в отпуск. Артист отправился в Дубай вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией.
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Первым делом он поделился с поклонниками в соцсети пляжным фото, на котором позировал с детьми в пестрых нарядах.
«Каникулы! Такие долгожданные, такие манящие. Счастью нет предела», — написал Филипп Бедросович.
Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети
Напомним, последние несколько дней выдались для Киркорова весьма нервными. Скандал разгорелся после того, как певец назвал свою коллегу Наргиз Закирову «уродиной» прямо со сцены со время выступления в ее родном городе Ташкенте.
После этого знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть поддержала поп-короля, а другая — раскритиковала его за оскорбление женщины.