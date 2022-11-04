Филипп Киркоров вместе с детьми улетел из России

Последние месяцы Филипп Киркоров много гастролировал. Сейчас поп-король наконец позволил себе расслабиться и улетел в отпуск. Артист отправился в Дубай вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией.

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Первым делом он поделился с поклонниками в соцсети пляжным фото, на котором позировал с детьми в пестрых нарядах.