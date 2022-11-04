Трусишки жмут: располневшая Оля Рапунцель из «Дома-2» засветила рыхловатое тело в микро-бикини

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко вместе с дочками Василисой и Софией уже почти месяц отдыхают в Турции.
Пара выбрала для продолжительного отпуска Аланию, находящуюся на берегах теплого Средиземного моря.
Ольга Рапупнцель, так и не сумевшая восстановить свою стройную фигуру после вторых родов, без стеснения позирует в бикини, демонстрируя свое рыхловатое тело.
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На этот раз она облачилась в микро-бикини с леопардовым принтом.
«Люблю жизнь. Мы уже в Алании почти 4 недели, и мне так хорошо. Пусть так будет как можно чаще. Я тоже устаю даже на отдыхе, тем более мы приехали с маленькими детками, но заметьте, я никогда не жалуюсь, поэтому, друзья, наслаждайтесь каждым днем и старайтесь думать о хорошем и мыслите правильно», - написала под снимком Ольга Рапунцель.
Ольга Рапунцель в бикини. Фото: соцсети
Подписчики в один голос заявили, что для мамы двух детей Рапунцель выглядит неплохо. Но ей стоит научиться выбирать грамотно купальники. Этот, по их мнению, Ольге Рапунцель явно маловат. Особенно ужасно смотрятся трусики от него.
«Трусишки жмут», «Труселя не жмут?», «Фигура, конечно, хороша, но плавки…», «Трусы как у Самойловой, не на попе, а на талии», «Только трусы смущают, а так - все гармонично», - высказались в Сети.