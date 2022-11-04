Трусишки жмут: располневшая Оля Рапунцель из «Дома-2» засветила рыхловатое тело в микро-бикини

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко вместе с дочками Василисой и Софией уже почти месяц отдыхают в Турции.

Пара выбрала для продолжительного отпуска Аланию, находящуюся на берегах теплого Средиземного моря.

Ольга Рапупнцель, так и не сумевшая восстановить свою стройную фигуру после вторых родов, без стеснения позирует в бикини, демонстрируя свое рыхловатое тело.

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