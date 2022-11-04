«Камень в огород Решетовой»: мама Тимати высказалась о воспитании детей

Мама Тимати Симона Юнусова много времени проводит с внучкой Алисой, которую рэперу подарила Алена Шишкова. А вот младшего внука Ратмира, мамой которого является Анастасия Решетова, она видит не так часто.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Поговаривают, что Симона не ладит с бывшей избранницей сына и не одобряет ее методы воспитания. Новым постом мама Тимати лишний раз намекнула на это.
«Вижу интересную тенденцию. Детей воспитывают няни. Вы верите, что детям будет ближе мама, а на тетя, которая проводит с ними все время? По моему опыту, няня замещает родителей и становится главной в жизни ребенка.
Все разговоры о карьере и бизнесе — лишь красиво звучащие отговорки для себя и окружающих. На мой взгляд, это показатель родительской незрелости», — высказалась Симона.
Многие пользователи предположили, что свои слова Юнусова адресовала Решетовой.
«Все поняли, кого вы имеете в виду. Согласна полностью. Плохо, когда няня заменяет маму»; «Камень в огород Решетовой»; «Озвучили бы уже имя. Всем же ясно, что это про Настю», — написали они.