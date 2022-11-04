«Камень в огород Решетовой»: мама Тимати высказалась о воспитании детей

Мама Тимати Симона Юнусова много времени проводит с внучкой Алисой, которую рэперу подарила Алена Шишкова. А вот младшего внука Ратмира, мамой которого является Анастасия Решетова, она видит не так часто.

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Поговаривают, что Симона не ладит с бывшей избранницей сына и не одобряет ее методы воспитания. Новым постом мама Тимати лишний раз намекнула на это.