Бывший участник «Ледникового периода»: стало известно имя нового партнера Медведевой, который заменит Милохина

Женя Медведева и Даня Милохин

Женя Медведева и Даня Милохин. Фото: Первый канал

Продюсеры проекта Первого канала «Ледниковый период» сделали свой выбор.

Стало известно, кто же составит пару фигуристке Евгении Медведевой вместо покинувшего проект «Ледниковый период» Дани Милохина.

Танцевать в паре с Женей будет актер Федор Федотов, которого зрители знают по фильму «Серебряные коньки». Кроме этого, Федотов уже был участником «Ледникового периода», в прошлом сезоне он выступал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и стал победителем шоу.

Формат нынешнего сезона проекта как раз и предполагает возвращение на лед звездных участников.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В пресс-службе Первого канала Teleprogramma.pro подтвердили, что уже в ближайшую субботу Федор Федотов и Евгения Медведева вместе выйдут на лед.

Говорят, что Федор чуть ли не копия Дани. Но только на этот раз разыгрывать искренние чувства на льду вряд ли получится. У 27-летнего Федотова есть жена и маленькая дочка.

Федор Федотов. Фото: кадр из фильма «Серебряные коньки», 2020 год

Напомним, Даня Милохин неожиданно для всех некоторое время назад заявил, что решил покинуть «Ледниковый период», поскольку потерял мотивацию.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  