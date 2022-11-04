Бывший участник «Ледникового периода»: стало известно имя нового партнера Медведевой, который заменит Милохина

Стало известно, кто же составит пару фигуристке Евгении Медведевой вместо покинувшего проект «Ледниковый период» Дани Милохина.
Танцевать в паре с Женей будет актер Федор Федотов, которого зрители знают по фильму «Серебряные коньки». Кроме этого, Федотов уже был участником «Ледникового периода», в прошлом сезоне он выступал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и стал победителем шоу.
Формат нынешнего сезона проекта как раз и предполагает возвращение на лед звездных участников.
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В пресс-службе Первого канала Teleprogramma.pro подтвердили, что уже в ближайшую субботу Федор Федотов и Евгения Медведева вместе выйдут на лед.
Говорят, что Федор чуть ли не копия Дани. Но только на этот раз разыгрывать искренние чувства на льду вряд ли получится. У 27-летнего Федотова есть жена и маленькая дочка.
Федор Федотов. Фото: кадр из фильма «Серебряные коньки», 2020 год
Напомним, Даня Милохин неожиданно для всех некоторое время назад заявил, что решил покинуть «Ледниковый период», поскольку потерял мотивацию.