Бывший участник «Ледникового периода»: стало известно имя нового партнера Медведевой, который заменит Милохина

Стало известно, кто же составит пару фигуристке Евгении Медведевой вместо покинувшего проект «Ледниковый период» Дани Милохина.

Танцевать в паре с Женей будет актер Федор Федотов, которого зрители знают по фильму «Серебряные коньки». Кроме этого, Федотов уже был участником «Ледникового периода», в прошлом сезоне он выступал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и стал победителем шоу.

Формат нынешнего сезона проекта как раз и предполагает возвращение на лед звездных участников.

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