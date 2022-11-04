Ноги раздвинула, вся на раскорячку: Рудова показалась на людях в позорной позе

Наталья Рудова, безусловно, очень красивая актриса. Она не только обладает миловидным и нежным лицом, светлыми чарующими волосами, но и роскошной фигурой. Трудно поверить, что ей уже 39 лет – выглядит она на 20.

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Звезда не скрывает, что для поддержания красоты и молодости она прилагает немало усилий, в том числе регулярно сидит на диетах и системно занимается спортом. Рудова предпочитает физкультуру с личным тренером.

Ожидая его появления в спортзале, Наталья Рудова затеяла стрим с подписчиками, но появилась в таком непотребном виде, что лучше бы этого не делала. Знаменитость приняла непотребную позу, раздвинув ноги, да и на голове у нее оказался жуткий беспорядок.