Басков, Долина, Лепс и другие звезды записали песню SHAMANA «Встанем» (видео)

4 ноября, в День народного единства, певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, презентовал в микроблоге новое видео на свой патриотический хит.
Песню «Встанем» вместе с SHAMANом исполнили звезды российского шоу-бизнеса.
«Вместе с популярными российскими артистами, среди которых Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа «Город 312»), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Александр Ф. Скляр и продюсерский центр Игоря Матвиенко при поддержке «Российской музыкальной ассоциации», мы записали мою песню «Встанем». С Днем народного единства!», - написал Ярослав Дронов, презентуя видео в своем микроблоге.
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Поклонники SHAMANа заявили, что у них от этого видео навернулись слезы и появились мурашки.
Напомним, финалист шоу «Голос» на Первом канале Ярослав Дронов стремительно набирает популярность под псевдонимом SHAMAN. Успех ему принесли два патриотических трека «Встанем» и «Я русский».