Мамина принцесса: младшая дочь Млодик от Виторгана покрасовалась в короне

Ирина Млодик и Эммануил Виторган обожают своих маленьких дочерей Клару и Этель. В микроблогах обоих звездных родителей в это праздничное утро появилось видео с участием их младшей наследницы Этель.

Девочка в кадре запечатлена в короне и колготках. Ирина Млодик ведет разговор с Кларой.

«Пипи, ты здесь?» - спрашивает малышка.

«Здесь, это я», - отвечает Ирина Млодик.

«Ты что Пипи, мама?» - уливляется девочка.

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