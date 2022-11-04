Мамина принцесса: младшая дочь Млодик от Виторгана покрасовалась в короне

Ирина Млодик и Эммануил Виторган

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Global Look Press

Крошка Клара умилила поклонников сказочной внешностью.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган обожают своих маленьких дочерей Клару и Этель. В микроблогах обоих звездных родителей в это праздничное утро появилось видео с участием их младшей наследницы Этель.

Девочка в кадре запечатлена в короне и колготках. Ирина Млодик ведет разговор с Кларой.

«Пипи, ты здесь?» - спрашивает малышка.

«Здесь, это я», - отвечает Ирина Млодик.

«Ты что Пипи, мама?» - уливляется девочка.

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«Кларочка… А Пипи, это сказочный герой, который все видит и, если я себя хорошо веду, то приносит конфеты», - объяснил под видео Эммануил Виторган от имени наследницы.

Поклонники звездной пары умилились этой беседе мамы с малышкой и признались, что Клара выглядит, как настоящая принцесса даже в колготках.

«Как это мило, лапочка мамина и папина», «Какая сладенькая девочка», «Красотулечка», «Очень похожа на вашего мужа, мимика, улыбка! Пусть радуют вас красотулечки ваши», - высказались в Сети.

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