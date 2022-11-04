«Натянула трусы до ушей»: Самойлову высмеяли за фото в черном бикини

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Супруга Джигана показала свои формы во всей красе.

Оксана Самойлова и Джиган улетели в очередное путешествие. На этот раз супруги отправились в Дубай. Рэпер поделился в соцсети ярким снимком с курорта. В кадре пару запечатлели на яхте.

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Для морской прогулки Джиган выбрал удобную легкую майку, а Оксана — черное бикини с золотистыми цепями и плавками завышенной посадки.

«Это был хороший день», — написал артист.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети

Пользователи Сети уделили все внимание Самойловой. Одна часть аудитории восхитилась формами модели, которая родила четверых детей, а другая — нашла, к чему придраться. 

«Оксана, конечно, красотка, но зачем натянула трусы до ушей?»; «Когда уже пройдет эта странная мода на купальники с такими плавками»; «Никогда не скажешь, что на фото — многодетная мать», — высказались они.

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