«Натянула трусы до ушей»: Самойлову высмеяли за фото в черном бикини

Оксана Самойлова и Джиган улетели в очередное путешествие. На этот раз супруги отправились в Дубай. Рэпер поделился в соцсети ярким снимком с курорта. В кадре пару запечатлели на яхте.

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Для морской прогулки Джиган выбрал удобную легкую майку, а Оксана — черное бикини с золотистыми цепями и плавками завышенной посадки.