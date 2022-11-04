«Натянула трусы до ушей»: Самойлову высмеяли за фото в черном бикини

Оксана Самойлова и Джиган улетели в очередное путешествие. На этот раз супруги отправились в Дубай. Рэпер поделился в соцсети ярким снимком с курорта. В кадре пару запечатлели на яхте.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Для морской прогулки Джиган выбрал удобную легкую майку, а Оксана — черное бикини с золотистыми цепями и плавками завышенной посадки.
«Это был хороший день», — написал артист.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети
Пользователи Сети уделили все внимание Самойловой. Одна часть аудитории восхитилась формами модели, которая родила четверых детей, а другая — нашла, к чему придраться.
«Оксана, конечно, красотка, но зачем натянула трусы до ушей?»; «Когда уже пройдет эта странная мода на купальники с такими плавками»; «Никогда не скажешь, что на фото — многодетная мать», — высказались они.