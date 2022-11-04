Никогда не закончится: Джонни Депп подал апелляцию против Эмбер Херд

Весь мир следит за личной жизнью актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа. Знаменитости до сих пор не прекращают выяснять друг с другом отношения, только уже не без помощи судьи.
К слову, после шестинедельного судебного процесса у Херд и Депп все еще остались претензии.
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В июне этого года присяжные признали Эмбер Херд виновной. Она должна была выплатить бывшему муж компенсацию в размере 15 миллионов долларов.
Но Эмбер должна была получить два миллиона долларов от Джонни Деппа за ее ответный иск. Хотя и требовала актриса 100 миллионов долларов.
И вот теперь Джонни Депп подает апелляцию в суд. Артист утверждает, что вердикт о распространении порочащих данных был ошибочным. Сообщили в peopletalk.ru.
Актер подал документы второго ноября в Апелляционный суд Вирджинии. Джонни Депп утверждает, что его адвокат Адам Уолдман виноват в вынесении вердикта о диффамации в пользу Эмбер Херд.