«Кормила тебя из бутылочки»: Лиана Шульгина поздравила младшую сестренку

«Принцесса моя любимая, поздравляю тебя с днем рождения! Ты резко выросла. Вроде бы недавно были на твоей выписке, недавно кормила тебя из бутылочки, меняла подгузники. Как же летит время. Я тебя очень-очень люблю! Будь самой счастливой, здоровой, пусть у тебя все всегда получается, пусть все твои мечты и желания всегда сбываются и сбудутся! Ты наше маленькое солнышко! Я всегда буду рядом», – написала Лиана в комментариях под фото с сестрой.