«Кормила тебя из бутылочки»: Лиана Шульгина поздравила младшую сестренку

Жена Арсения Шульгина – Лиана Шульгина – опубликовала в личном микроблоге кадры с родственницей.
Невестка Валерии рассказала, как до рождения дочери младшая сестренка Алекса учила ее быть мамой.
Именно Алексу поздравила Лиана. Девочке исполнилось восемь лет.
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«Принцесса моя любимая, поздравляю тебя с днем рождения! Ты резко выросла. Вроде бы недавно были на твоей выписке, недавно кормила тебя из бутылочки, меняла подгузники. Как же летит время. Я тебя очень-очень люблю! Будь самой счастливой, здоровой, пусть у тебя все всегда получается, пусть все твои мечты и желания всегда сбываются и сбудутся! Ты наше маленькое солнышко! Я всегда буду рядом», – написала Лиана в комментариях под фото с сестрой.
Лиана Шульгина с сестрой. Фото: соцсети