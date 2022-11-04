«Сдоба сейчас вывалится»: Водонаева едва втиснула дебелый бюст в кукольное платье

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Экс-звезда «Дома-2» примерила соблазнительный наряд.

Недавно Алена Водонаева вернулась из отпуска, который провела в Турции вместе с мамой Ларисой. Судя по всему, впечатления об отдыхе пока не отпустили экс-звезду «Дома-2». 

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Она села пересматривать архивы из путешествия и поделилась ими с поклонниками в соцсети. На одном из снимков Алена позировала в розовом платье с глубоким декольте, едва вместившем ее пышный бюст.

«Это я в Мармарисе кофе пью, сейчас дома уже. Люблю вовремя публиковать фотографии», — написала Водонаева. 

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Пользователи Сети оценили яркий кадр.

«Как куколка»; «Декольте не по размеру. Сдоба сейчас вывалится»; «Ах, соблазнительница. Еще и нагнулась специально»; «Тебе очень идет это платье. Подчеркивает достоинства»; «Наверное, мужчинам сложно смотреть вам в глаза», — высказались они.

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