«Сдоба сейчас вывалится»: Водонаева едва втиснула дебелый бюст в кукольное платье

Недавно Алена Водонаева вернулась из отпуска, который провела в Турции вместе с мамой Ларисой. Судя по всему, впечатления об отдыхе пока не отпустили экс-звезду «Дома-2».

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Она села пересматривать архивы из путешествия и поделилась ими с поклонниками в соцсети. На одном из снимков Алена позировала в розовом платье с глубоким декольте, едва вместившем ее пышный бюст.