«Наверное, это грустно»: Светлана Бондарчук призналась, что до сих пор испытывает чувства к бывшему мужу

Ведущая шоу «Света вокруг Света» Светлана Бондарчук рассказала о своем отношении к экс-возлюбленному Федору Бондарчуку.

Светлана осталась с бывшим мужем в приятельских отношениях. Поэтому встречи с Федором Бондарчуком у знаменитости даже после развода вызывают эмоции.

«Думаю, любая встреча с человеком, который для тебя много значит, но вас жизнь разлучила, вызовет эмоции. Это касается не только бывших мужей, это может быть и бывшая подруга. Как только эмоция совсем уходит, наверное, это грустно», — отметила Светлана Бондарчук в беседе на YouTube-канале «Ответ Вероники».

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