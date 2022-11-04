Лолита «прикончила» коробку шоколада и показала, что с ней после этого стало – уже не помочь

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Знаменитость пыталась исправить положение нанесением специального крема, но это не помогло. Вначале Лолита вообще не могла понять, что случилось, а потом глянула на тумбочку и вспомнила. Оказалось, что артистка устроила ночной жор с поеданием коробки сникерсов на ночь, из-за этого, полагает она, ее лицо опухло.