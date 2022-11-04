«Раз уж все обсуждают гражданство»: Собчак неприглядно описала Израиль на фоне своего побега

На днях мама Ксении Собчак Людмила Нарусова подтвердила, что ее дочь имеет израильское гражданство. Отметим, что слухи об этом ходили давно – с момента, когда ведущую заприметили у тамошнего посольства в компании ее бывшего мужа Максима Виторгана, еврея по национальности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В настоящий момент Ксения Собчак находится за границей, выехав тайно из России через Беларусь в Литву. О дальнейших ее передвижениях неизвестно.
И вот на фоне этих событий Ксения Собчак решила вдруг в своем телеграме рассказать о плюсах Израиля.
«Раз уж все обсуждают израильское гражданство - давайте разберемся с этой великой страной», - написала Собчак.
Она заявила, что несмотря на вечное военное положение здесь, люди себя чувствуют в безопасности и нужными.
Вместе с тем, Собчак заметила, что тут жуткие налоги (до 50% с дохода), чересчур дорогое жилье и нелояльные к клиентам банки.
Да и вечная война дает о себе знать. «Нужно знать ближайшее бомбоубежище и бежать туда при первых звуках воздушной тревоги», - написала Ксения Анатольевна.
Вопрос: а что тогда там хорошего?