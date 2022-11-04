«Раз уж все обсуждают гражданство»: Собчак неприглядно описала Израиль на фоне своего побега

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В настоящий момент Ксения Собчак находится за границей, выехав тайно из России через Беларусь в Литву. О дальнейших ее передвижениях неизвестно.

И вот на фоне этих событий Ксения Собчак решила вдруг в своем телеграме рассказать о плюсах Израиля.

«Раз уж все обсуждают израильское гражданство - давайте разберемся с этой великой страной», - написала Собчак.

Она заявила, что несмотря на вечное военное положение здесь, люди себя чувствуют в безопасности и нужными.

Вместе с тем, Собчак заметила, что тут жуткие налоги (до 50% с дохода), чересчур дорогое жилье и нелояльные к клиентам банки.

Да и вечная война дает о себе знать. «Нужно знать ближайшее бомбоубежище и бежать туда при первых звуках воздушной тревоги», - написала Ксения Анатольевна.

Вопрос: а что тогда там хорошего?