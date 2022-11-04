Родственница Виторгана вышла замуж за английского актера

Возлюбленная актера Эммануила Виторгана поздравила племянницу со свадьбой.
Отметим, что родственница Ирины Виторган вышла замуж за режиссера и актера из Англии.
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Работы мужа Авиталь Львовой собирают по 60 миллионов просмотров на YouTube. Он также является обладателем фестивальных наград в США и Англии.
«Моя родная племянница Авиталь, дочь моей сестры-близнеца, очень талантливая английская актриса вышла замуж за своего коллегу, известного английского актера и режиссера Джеймса Александра! Поздравляем вас, дорогие! Будьте счастливы», – написала в личном микроблоге Ирина Виторган.