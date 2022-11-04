Решетова избавилась от накачанных губ и стала красоткой: видео без макияжа

Недавно Анастасия Решетова кардинально изменила имидж. Бывшая возлюбленная Тимати сняла наращенные волосы и ресницы, а также убрала филер из губ.

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Пользователи Сети в один голос заявили, что без «тюнинга» модель стала только красивее.

«Как вам хорошо без ресниц, губ и с короткой длиной. Еще бы без макияжа», — написала Анастасии одна из поклонниц.

Решетова призналась, что сама осталась довольна преображением, и выполнила просьбу публики. Она показала видео, на котором позировала без фильтров и мейкапа.