Светлана Бондарчук показала, как грамотно сочетать несколько цветных вещей в одном луке

Бизнесвумен Светлана Бондарчук опубликовала в личном микроблоге фото свежего образа на холодное время года.

Поздней осень можно и нужно оставаться стильной. Это доказывает и Светлана Бондарчук. Знаменитость скомбинировала шерстяное пальто цвета фуксии с темно-синим костюмом. Юбка и пиджак Бондарчук были выполнены из того же материала, что и пальто.

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Светлана подчеркнула талию широким ремнем фиолетового цвета. А на плечо телеведущая повесила квадратную сумку ярко-розового оттенка.