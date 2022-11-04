Полушария-пампушки выкатила, замок расстегнула: Валя Карнавал в бесстыдном образе вышла на люди

Валя Карнавал недавно создала слухи о своей беременности, а теперь активно показывает публике фигуру на зависть. Что бы это значило? Возможно, блогер хотела подогреть к себе интерес.

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Напомним, невеста Саши Стоуна написала в своем телеграме, что беременна, а потом быстро уничтожила публикацию.

Однако кадры, которыми она делится после этого с фолловерами показывают, что ее фигура не только не расплылась, но стала еще стройнее.

Кадр своего вечернего променада она выставила в Telegram, поражая народ своим откровенным видом. Валя Карнавал оголила все сразу - и бюст, и линию живота, расстегнув замок, и ноги.