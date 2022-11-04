«Самая сдержанная и скрытная»: Кендалл Дженнер отметила 27-летие

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Фото: соцсети

Стилист Алеко Надирян поздравил американскую модель в своем микроблоге.

Сестра Кайли Дженнер – Кендалл Дженнер – отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 27 лет.

Американская звезда подиумов любима не только на своей родине, но и в России. Кендалл уважают стилисты и модельеры из разных уголков мира.

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«Кендалл Дженнер — 27! Вообще она заметно выделяется на фоне своих сестер не только ростом — она самая сдержанная и скрытная. Первый модельный контракт Кенни подписала будучи несовершеннолетней. А в 2014, когда ей было 19, оказалась в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых моделей. Поздравляю!», – отметил Алеко Надирян.

Напомним, ранее подопечная Алеко Надиряна нашла свой новый стиль. Модель Анастасия Решетова вдохновилась Индией при создании гардероба.

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