«Самая сдержанная и скрытная»: Кендалл Дженнер отметила 27-летие

Сестра Кайли Дженнер – Кендалл Дженнер – отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 27 лет.

Американская звезда подиумов любима не только на своей родине, но и в России. Кендалл уважают стилисты и модельеры из разных уголков мира.

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