«Харламов правильно распоряжался заработками»: об уходе комика из «Камеди» высказалась Миро

Гарик Харламов, много лет проработавший рука об руку с Павлом Воле в качестве ведущего «Камеди клаб» объявил о своем уходе. Его место займет более молодой комик – Андрей Бебуришвили.

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«Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур газуй! А я спать», - написал Гарик Харламов в своем телеграме.

Народ, надо сказать, не очень-то понял, что все это значит, а блогер Лена Миро уверена, что Гарик Харламов – большой молодец. Он смог обеспечить себя до конца своих дней и теперь может спокойно не работать. Этакая пенсия у человека.

«Несмотря на габаритный внешний вид и общую одутловатость, Бульдогу всего 41 год. То есть, вся жизнь впереди. Поработал. Устал. А теперь можно и поспать. В том смысле, что вообще ничего не делать.

Видимо, Харламов правильно распоряжался заработками. Копил, вкладывал, а теперь можно зажить жизнью зажиточного пенсионера», - рассудила в своем ЖЖ Миро.