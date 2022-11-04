Беременна или нет? Выяснилось, станет ли МакSим многодетной мамой

На днях в Сети появились слухи о том, что певица МакSим (Марина Максимова) готовится стать мамой в третий раз. О беременности звезды нулевых заговорили после того, как поклонники рассмотрели у нее увеличившийся живот.
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Представитель Марины Яна Богушевская опровергла сплетни. В беседе с 5-tv.ru она подчеркнула, что «информация не соответствует действительности».
Напомним, МакSим воспитывает двух дочек: Александру и Марию. Старшая наследница родилась у артистки в отношениях со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Несмотря на появление дочери, брак знаменитостей просуществовал три года.
Отцом Марии стал бизнесмен Антон Петров. По слухам, он ушел от певицы, когда она была еще беременной.
Сейчас МакSим скрывает личную жизнь. Встречается ли она с кем-то — остается загадкой.