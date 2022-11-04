Беременна или нет? Выяснилось, станет ли МакSим многодетной мамой

На днях в Сети появились слухи о том, что певица МакSим (Марина Максимова) готовится стать мамой в третий раз. О беременности звезды нулевых заговорили после того, как поклонники рассмотрели у нее увеличившийся живот.

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Представитель Марины Яна Богушевская опровергла сплетни. В беседе с 5-tv.ru она подчеркнула, что «информация не соответствует действительности».