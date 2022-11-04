Названы два знака зодиака, которые в ноябре начнут жизнь заново: не ожидали, но придется

8 ноября завершится «коридор затмений», которого многие астрологи ожидали с ужасом. В этот период (с 25 октября) многие знаки зодиака будут вести себя неадекватно и неожиданно.

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Эксперты по астрологии настоятельно советовали людям не предпринимать никаких кардинальных действий, ведь его последствия могут быть очень чреваты неожиданным последствиями.

Однако два знака зодиака, несмотря ни на что, решатся на перемены в ноябре. Речь идет об Овнах и Водолеях.

Для Овна начнется буквально новая эра его жизни. Скорее всего, она будет связана с его трудовой деятельностью. Овен наконец надумает начать то, на что не решался ранее.

Водолея ждет болезненное, но необходимое для его дальнейшей судьбы преобразование. Ему нужно отрезать от своей жизни нечто старое, приносящее что-то худое. Операция пройдет успешно и в дальнейшем Водолей сможет спокойно и счастливо жить без этой «болячки».

Источник: «Вечерняя Москва».