«Было тяжело отпускать»: Гузель Хасанова выпустила новый хит про расставание

Экс-участница «Фабрики звезд» Гузель Хасанова презентовала песню «На память». Примечательно, что в новом треке знаменитость рассказывает о непростой истории любви.
Хасанова поделилась личным в песне. Артистка заявила, что наконец смогла отпустить болезненное прошлое.
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«Я бы о расставании так не написала. Мне всегда было тяжело отпускать. И я учусь этому. Каждый день», – отметила Гузель.
«Через песни, через фотографии, через идею о том, что если бороться, то все получится. И злилась, злилась, злилась. У меня не получилось. Я сдаюсь. Но я могу выбирать: продолжать злиться и цепляться за прошлое из последних сил или с любовью и благодарностью за все, что подарило мне минуты радости, двигаться дальше, доверяя этой жизни», – добавила певица в беседе с thevoicemag.ru.
Напомним, ранее Гузель Хасанова раскрыла свой секрет успеха.