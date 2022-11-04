«Было тяжело отпускать»: Гузель Хасанова выпустила новый хит про расставание

Гузель Хасанова

Гузель Хасанова. Фото: соцсети

Исполнительница рассказала о трудностях в личной жизни.

Экс-участница «Фабрики звезд» Гузель Хасанова презентовала песню «На память». Примечательно, что в новом треке знаменитость рассказывает о непростой истории любви.

Хасанова поделилась личным в песне. Артистка заявила, что наконец смогла отпустить болезненное прошлое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я бы о расставании так не написала. Мне всегда было тяжело отпускать. И я учусь этому. Каждый день», – отметила Гузель.

«Через песни, через фотографии, через идею о том, что если бороться, то все получится. И злилась, злилась, злилась. У меня не получилось. Я сдаюсь. Но я могу выбирать: продолжать злиться и цепляться за прошлое из последних сил или с любовью и благодарностью за все, что подарило мне минуты радости, двигаться дальше, доверяя этой жизни», – добавила певица в беседе с thevoicemag.ru.

Напомним, ранее Гузель Хасанова раскрыла свой секрет успеха.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  