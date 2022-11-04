«Было тяжело отпускать»: Гузель Хасанова выпустила новый хит про расставание

«Через песни, через фотографии, через идею о том, что если бороться, то все получится. И злилась, злилась, злилась. У меня не получилось. Я сдаюсь. Но я могу выбирать: продолжать злиться и цепляться за прошлое из последних сил или с любовью и благодарностью за все, что подарило мне минуты радости, двигаться дальше, доверяя этой жизни», – добавила певица в беседе с thevoicemag.ru.