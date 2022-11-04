«Спят в разных номерах»: интимную тайну Авербуха выдал сотрудник гостиницы

В настоящее время фигурист Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая подарила ему сына Льва.

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Но до этого звезде российского льда пришлось пережить эмоционально травмирующий развод со своей коллегой Ириной Лобачевой, которая тоже родила ему наследника Мартина.

Как рассказал «Экспресс газете» один из сотрудников отеля, в котором Лобачева и Авербух останавливались еще в браке, разлад у них возник за несколько лет до развода.

«О том, что в семье у них нелады, мы давно догадывались. Ну что можно подумать об отношениях мужа и жены, которые спят в разных номерах, в гости друг к другу не ходят и даже наш ресторан посещают по отдельности?» - рассказал сотрудник, попросивший не называть его имя в прессе.