«Вы видели эту жуткую харю?»: Данко отвесил оплеуху Наргиз

На днях между Филиппом Киркоровым и Наргиз Закировой разгорелся скандал. Во время своего концерта в Ташкенте поп-король прямо со сцены назвал певицу «уродиной».
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Многие знаменитости раскритиковали поведение артиста, оскорбившего женщину, однако нашлись и такие, которые поддержали его. В их числе оказался Данко (Александр Фадеев).
Музыкант заявил, что из «звездного» в Наргиз только песни Максима Фадеева.
«Я согласен с Киркоровым. Вы вообще видели эту харю жуткую совершенно? Одноразовая история. Просто вывели фрика на площадь, все поржали и закончилась история. Пусть обратно идет в преисподнюю», — заявил Данко в беседе с PROZVEZD.