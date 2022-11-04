«Вы видели эту жуткую харю?»: Данко отвесил оплеуху Наргиз

На днях между Филиппом Киркоровым и Наргиз Закировой разгорелся скандал. Во время своего концерта в Ташкенте поп-король прямо со сцены назвал певицу «уродиной».

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Многие знаменитости раскритиковали поведение артиста, оскорбившего женщину, однако нашлись и такие, которые поддержали его. В их числе оказался Данко (Александр Фадеев).

Музыкант заявил, что из «звездного» в Наргиз только песни Максима Фадеева.