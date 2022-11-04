Михаил Ефремов вернулся в «Современник»: зрителей ждет захватывающая постановка

Два года назад Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в алкогольном опьянении. Водитель фургона, в который врезался автомобиль артиста, погиб, знаменитость приговорили к 7 годам заключения в колонии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В местах заключения Ефремов стал швеей, делая рукавицы для рабочих. А сейчас стало известно, что он возвращается в родной театр «Современник». Но пока в качестве персонажа пьесы «Дюма», режиссером которой является Иван Охлобыстин. Постановку убрали из репертуара после аварии и вот теперь решили вернуть на сцену.

Иван Охлобыстин включил в спектакль историю актрисы, которая любила одного, а вышла замуж за другого. Прототипом героини стала Ксения Качалина, которая некогда была невестой Ивана Охлобыстина.

Но режиссер женился не на ней, а на Оксане Арбузовой. Ксении Качалиной ничего оставалось делать, как пытаться построить свою судьбу с другими. Вначале она узаконила брак с Алексеем Паперным, а потом с Михаилом Ефремовым. Увы, счастья она ни с кем не обрела.

Источник: 7days.ru.