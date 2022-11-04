Как пьющая бабенка с окраины: Лободу в растянутых трениках и без охраны сняли на видео в США

Светлана Лобода совсем недавно (пока работала в России) требовала в своих райдерах невообразимые вещи. Например, кучу носочков, которые использовала ровно один раз, потом просто выкидывала.

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Сейчас артистка вынуждена сбить спесь и сильно опростилась. Она призналась фолловерам, что даже вынуждена теперь сама убираться и готовить дома, хотя никогда в жизни этого не делала.

Да и выглядит Светлана Лобода сейчас не лучшим образом. Как показывает практика вчерашние звезды не научились делать самых элементарных вещей – самостоятельно подбирать одежду и делать вменяемые укладку волос и макияж. Именно поэтому Ксения Собчак и Светлана Лобода выглядят за границей порой хуже пьющих бабенок с окраины.

Лобода накануне засветилась в аэропорту Нью-Йорка, куда прибыла без охраны в одежде, которую словно сняла с какого-то мужика. Огромные растянутые треники и пиджак, конечно, не добавляли ее образу шарма.