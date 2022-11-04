Меган Маркл выставила мужа настоящим идиотом: не смог ответить на простые вопросы

В настоящий момент герцоги Сассекские готовят к выходу мемуары и документальный фильм о своей жизни.

Жена принца Гарри Меган Маркл во время нового эпизода своего подкаста решила вдруг рассказать людям, как она сдавала экзамен на гражданство Великобритании, подспудно опозорив своего мужа. Герцогиня выставила внука Елизаветы II настоящим идиотом и невеждой, который не смог ответить на самые элементарные вопросы.

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По словам Меган Маркл, ей нужно было пройти тест, ответив на 24 вопроса. Они включали в себя темы по истории строительства Тауэра, месту хранения драгоценностей королевы и цветку, ассоциирующийся с Англией. Герцогиня посчитала, что потомок королей, ее супруг, уж точно знал ответы на эти вопросы, но нет!

Он не смог справиться даже с самыми простыми из них! Об этом верная жена, посмеиваясь, рассказала народу. Репутации принца Гарри был нанесен новый удар. Англичане в шоке от нового удара Меган Маркл.

Источник: ok-magazine.ru.