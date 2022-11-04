«Нет, ребята!»: Макаревич* ехидно обратился к коллегам, которые обрадовались его запрету в России

Андрей Макаревич* вслед за Аллой Пугачевой обратился к неким злопыхателям, уехав из страны.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала ранее Пугачева в социальных сетях.

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Она так и не прояснила, кого же она терпеть не могла, и к кому именно сделала обращение.

Примерно так же поступил и Андрей Макаревич, признанный в России иноагентом. Кто-то сильно его разозлил на родной земле, да так, что молчать артист не смог, создав в своем телеграме гневно-злорадный пост. Судя по всему, музыкант уверен, что ему кто-то люто завидует.

«Некоторые артисты трогательно предполагают, что если их коллегам запретили выступать и они уехали, то они освободили им место. Нет, ребята. В этом деле у каждого свое место. Физ.иноагент так думает», - написал Андрей Макаревич*.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.