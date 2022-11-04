«Много мурашек»: сбежавший из России внук Пугачевой впервые вышел на связь

Старший внук Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков после побега из России впервые вышел на связь. Напомним, музыкант покинул страну вскоре после объявления частичной мобилизации, перейдя пешком границу с Эстонией.

Журналисты выяснили, что он в США – где, кстати, живет его мама Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. И сбежал Никита, бросив здесь и работу в театре, и молодую жену.

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В своем Telegram Пресняков не появлялся давно. И прервал молчание, поделившись видеозаписью песни в студии на английском языке.

«Блин, такая вроде спокойная песня, но почему в ней так много мурашек?» - признался артист.

Подписчики уже забеспокоились о Никите и попросили его не исчезать больше: «Никитка, привет! Скучали по тебе!», «Хоть какая-то весточка от тебя! Скучаем и ждем тебя! Надеемся, что у тебя все хорошо. Не пропадай на долго, появляйся хоть иногда!», «Какое приятное доброе утро».