Не для таких форм: Ирина Пегова еле втиснула свой колоссальный бюст в тесное мини-платье

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова делится с подписчиками закулисьем нового проекта. Ради него она перекрасилась из блондинки в брюнетку. А теперь пожертвовала комфортом – втиснулась в маленькое платье, которое ей явно не по размеру.

«Фотоотпечаток с места съемок. Будет что-то новенькое», - сообщила звезда.

Пегова позировала в кабинете в синем платье А-силуэта с воротничком и манжетами. Офисное одеяние едва вместило колоссальные формы артистки, которыми она славится. Кто-то в комментариях из подписчиков заметил, что в этаком наряде даже дышать будет трудно.