Шутка, но все равно обидно: Настя Ивлеева посмеялась над Ольгой Бузовой

Бывшая жена рэпера Элджея – Настя Ивлеева – вспомнила об отношениях Ольги Бузовой и Давы. Знаменитость высмеяла этот союз.

Отметим, после развода Ивлеева продолжает общаться с бывшим возлюбленным. Несмотря на случайные поцелуи, Настя заявляет о дружеских отношениях с исполнителем.

Подтверждением того, что Ивлеева мечтает о новой главе в личной жизни, стало участие телеведущей в шоу «Сердце Ивлеевой».

Недавно Ивлееву попросили назвать ее любимые семейные союзы.