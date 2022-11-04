Шутка, но все равно обидно: Настя Ивлеева посмеялась над Ольгой Бузовой

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети 

Телеведущая рассказывала о парах, которые ей нравятся. И в качестве примера назвала экс-участницу «Дома-2» с Давой. При этом знаменитость ехидно улыбнулась.

Бывшая жена рэпера Элджея – Настя Ивлеева – вспомнила об отношениях Ольги Бузовой и Давы. Знаменитость высмеяла этот союз.

Отметим, после развода Ивлеева продолжает общаться с бывшим возлюбленным. Несмотря на случайные поцелуи, Настя заявляет о дружеских отношениях с исполнителем.

Подтверждением того, что Ивлеева мечтает о новой главе в личной жизни, стало участие телеведущей в шоу «Сердце Ивлеевой». 

Недавно Ивлееву попросили назвать ее любимые семейные союзы.

«Канье Уэст и Ким Кардашьян. Оля Бузова и Дава», – усмехунулась Настя Ивлеева.

«Если серьезно, мне нравится следить за Венсаном Касселем и Тиной Кунаки. Невероятно красивая и гармоничная пара», – призналась Ивлеева в antenna-telesem.ru.

Напомним, ранее дочь Венсана Касселя попробовала себя в роли актрисы.

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