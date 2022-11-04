Шутка, но все равно обидно: Настя Ивлеева посмеялась над Ольгой Бузовой

Бывшая жена рэпера Элджея – Настя Ивлеева – вспомнила об отношениях Ольги Бузовой и Давы. Знаменитость высмеяла этот союз.
Отметим, после развода Ивлеева продолжает общаться с бывшим возлюбленным. Несмотря на случайные поцелуи, Настя заявляет о дружеских отношениях с исполнителем.
Подтверждением того, что Ивлеева мечтает о новой главе в личной жизни, стало участие телеведущей в шоу «Сердце Ивлеевой».
Недавно Ивлееву попросили назвать ее любимые семейные союзы.
«Канье Уэст и Ким Кардашьян. Оля Бузова и Дава», – усмехунулась Настя Ивлеева.
«Если серьезно, мне нравится следить за Венсаном Касселем и Тиной Кунаки. Невероятно красивая и гармоничная пара», – призналась Ивлеева в antenna-telesem.ru.
Напомним, ранее дочь Венсана Касселя попробовала себя в роли актрисы.