Веселенькая жена Мартиросяна распахнула халатик, показав, что под ним: так и манит (фото)

Жена Гарика Мартиросяна в настоящий момент отдыхает в Дубае, радуя фолловеров яркими солнечными фотографиями.
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В своем телеграме Жанна Левина Мартиросян произвела фурор кадром в платье-сорочке и халатике. Стоя на зеленой траве, она вскинула руки, распахивая одежду и демонстрируя роскошные формы.
«Немного красок в вашу осеннюю ленту», - подписала Жанна снимок.
Жена Гарика Мартиросяна призналась подписчикам, что немного раздражает своими публикациями знакомых из Москвы, ведь там уже были минусовые температуры, но удержаться от соблазна показать себя миру в счастливый момент она не может.
Жена Гарика Мартиросяна. Фото: соцсети