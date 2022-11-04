Веселенькая жена Мартиросяна распахнула халатик, показав, что под ним: так и манит (фото)

Гарик Мартиросян и Жанна Левина-Мартиросян

Гарик Мартиросян и Жанна Левина-Мартиросян. Фото: соцсети

Жанна Левина-Мартиросян обладает роскошными формами.

Жена Гарика Мартиросяна в настоящий момент отдыхает в Дубае, радуя фолловеров яркими солнечными фотографиями.

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В своем телеграме Жанна Левина Мартиросян произвела фурор кадром в платье-сорочке и халатике. Стоя на зеленой траве, она вскинула руки, распахивая одежду и демонстрируя роскошные формы.

«Немного красок в вашу осеннюю ленту», - подписала Жанна снимок.

Жена Гарика Мартиросяна призналась подписчикам, что немного раздражает своими публикациями знакомых из Москвы, ведь там уже были минусовые температуры, но удержаться от соблазна показать себя миру в счастливый момент она не может.

Жена Гарика Мартиросяна. Фото: соцсети

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