«Этот неординарный жест ее очень впечатлил»: как познакомились Борис Моисеев и Алла Пугачева

Впервые Борис Моисеев и Алла Пугачева увиделись в конце 70-х годов в юрмальском баре – танцевальное трио «Экспрессия», которое сколотил начинающий артист, там выступало, а Примадонна отдыхала с мужем Евгением Болдиным

«Когда концерт закончился, Борис взял красную розу в зубы и подарил ее Алле. Этот неординарный жест Пугачеву очень впечатлил. Она о нем потом долго вспоминала. Алла взяла розу. Так они с Борей начали общаться, она его полюбила с первой встречи», - поведала Людмила сайту Mk.ru.

Не только жест, но и все выступление Моисеева и его труппы впечатлило Пугачеву – после этого она позвала его работать в ее шоу.