«Не надела ее платье»: Никола Пельтц упрекнула Викторию Бекхэм

Очередная стычка между Николой Пельтц и Викторией Бекхэм произошла на фоне того, что последняя не сшила наряд невесты.
Никола появилась на своей свадьбе не в платье знаменитого дизайнера и родственницы.
«Не существует идеальных семей! У нас не было вражды, но я действительно не надела ее платье», – призналась Никола Пельтц.
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«Да, я не надела свадебное платье, сшитое Викторией, в свой особенный день. Настоящая правда в том, что я очень хотела бы именно этого. И я нисколько не сомневаюсь в том, что Виктория создала бы для меня идеальный наряд. Я была бы крайне рада. Но этого не случилось», – добавила модель в беседе с thetimes.co.uk.